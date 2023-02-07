Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Бавария» определилась с кандидатурой нового тренера вратарей

«Бавария» определилась с кандидатурой нового тренера вратарей
Комментарии

Мюнхенская «Бавария» определила кандидата на должность тренера вратарей, сообщает Kicker.

Новым тренером вратарей может стать Михаэль Рекнер, работающий на аналогичной должности в «Хоффенхайме». Сообщается, что специалист может подписать соглашение с «Баварией» в ближайшее время. Мюнхенский клуб заплатит «Хоффенхайму» шестизначную сумму за разрыв контракта с Михаэлем, который был рассчитан до 2026 года. Ранее Рекнер уже сотрудничал с главным тренером «Баварии» Юлианом Нагельсманом во время его работы в «Хоффенхайме».

Ранее руководство «Баварии» приняло решение расстаться с тренером вратарей Тони Талаповичем. Он работал в клубе с 2011 года и оставался на своей должности при Хосепе Гвардиоле, Юппе Хайнкесе, Ханс-Дитере Флике, Нике Коваче, Юлиане Нагельсмане и Карло Анчелотти.

Новость по теме
Президент «Баварии» проведёт встречу с Мануэлем Нойером, чтобы уладить конфликт
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023