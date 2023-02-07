«Бавария» определилась с кандидатурой нового тренера вратарей

Мюнхенская «Бавария» определила кандидата на должность тренера вратарей, сообщает Kicker.
Новым тренером вратарей может стать Михаэль Рекнер, работающий на аналогичной должности в «Хоффенхайме». Сообщается, что специалист может подписать соглашение с «Баварией» в ближайшее время. Мюнхенский клуб заплатит «Хоффенхайму» шестизначную сумму за разрыв контракта с Михаэлем, который был рассчитан до 2026 года. Ранее Рекнер уже сотрудничал с главным тренером «Баварии» Юлианом Нагельсманом во время его работы в «Хоффенхайме».
Ранее руководство «Баварии» приняло решение расстаться с тренером вратарей Тони Талаповичем. Он работал в клубе с 2011 года и оставался на своей должности при Хосепе Гвардиоле, Юппе Хайнкесе, Ханс-Дитере Флике, Нике Коваче, Юлиане Нагельсмане и Карло Анчелотти.
- 7 февраля 2023
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