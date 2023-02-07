Стали известны даты возобновления чемпионата Турции

Проведение чемпионата Турции по футболу, который был приостановлен после серии землетрясений в стране, возобновится 17 февраля, сообщается на сайте Турецкой футбольной федерации (TFF).
По решению организации матчи во всех профессиональных и любительских лигах, запланированные с 7 по 12 февраля, были перенесены на 17–20 февраля. Встречи, которые должны были состояться в понедельник, 6 февраля, пройдут 21–23 февраля.
Ранее по решению турецких властей проведение всех спортивных мероприятий в стране было приостановлено до дальнейшего уведомления. «Галатасарай», Фенербахче», «Бешикташ» и другие турецкие футбольные клубы объявили о начале кампании по оказанию помощи пострадавшим.
TFF также сообщила, что направит более $ 1 млн (20 млн турецких лир) в фонд управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) Турции в связи с разрушительным землетрясением в стране.
- 7 февраля 2023
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