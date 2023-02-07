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Ибрагимович провёл полную тренировку в общей группе «Милана» и может сыграть с «Торино»

Ибрагимович провёл полную тренировку в общей группе «Милана» и может сыграть с «Торино»
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Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович провёл полноценную тренировку в общей группе команды и, скорее всего, попадёт в заявку на матч с«Торино», сообщает La Gazetta Dello Sport.

Ранее уже появлялись сообщения о том, что перед матчем с «Интером» 41-летний футболист провёл часть тренировки в общей группе. До этого шведский нападающий восемь месяцев не тренировался вместе с командой.

Напомним, в мае Ибрагимович перенёс операцию, после чего проходил процесс реабилитации. Последний раз футболист выходил в стартовом составе «Милана» 17 января 2022 года. В прошлом сезоне шведский форвард сыграл 27 матчей за «россонери», в которых отметился восемью забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Матч «Милана» и «Торино» в рамках 22-го тура Серии А состоится в пятницу, 10 февраля, и начнётся в 22:45 мск.

Златан Ибрагимович психует во время матча «Милана»:

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