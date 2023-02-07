Представитель Оздоева: чемпионат Турции интереснее РПЛ

Агент Анзор Гаргаев, представляющий интересы российского полузащитника «Фатих Карагюмрюк» Магомеда Оздоева, сравнил уровень игры в чемпионатах Турции и России. Ранее хавбек выступал за «Зенит» и «Рубин».
«Чемпионат Турции интереснее Российской Премьер-Лиги. Футбол в России и Турции реально разный. Тяжело сказать, какой сильнее. В РПЛ играют более дисциплинированно. Видно, что тренеры пытаются ставить командам футбол от печки. Не берём в пример «Зенит», который может доминировать. Имею в виду общий срез команд РПЛ: слишком всё боязливо, всё время есть страх потерять мяч.
Здесь в каждой игре бесшабашный и взрывной футбол. Постоянно влетают голы на последних минутах — накал сумасшедший. Все команды заведены. И судьи всегда стараются сохранить интригу. Могут добавлять по восемь минут, если одна из команд проигрывает в один мяч», — цитирует Гаргаева «РБ Спорт».
- 7 февраля 2023
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