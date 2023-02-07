Ловчев — о словах Слуцкого: этот разговор показался мне интервью обиженного человека

Футбольный эксперт Евгений Ловчев оценил интервью экс-тренера «Рубина» Леонида Слуцкого.

«По интервью Леонида Слуцкого. Я нормально отношусь к Леониду, у него был отличный период в ЦСКА, где был хороший состав и хороший руководитель. Был отличный начальный период в Казани, где всё шло хорошо. Как-то в Казани был форум «Россия — спортивная держава», — я участвовал, и там на футбольном поле меня подвели к детям, а тех спросили: «Кто это?» Ответ: «Слуцкий» — прозвучал хором. То есть в тот период, когда «Рубин» был в порядке, для детей в Казани футбол ассоциировался со Слуцким.

Этот разговор мне показался интервью обиженного человека. Но обида, на мой взгляд, совершенно напрасна. После ЦСКА, на мой взгляд, тренер работал без успеха, а карьера в «Рубине» закончилась провалом — команда вылетела. Это тренерская доля, профессия такая. Лишь у нескольких специалистов всё складывается гладко. Посмотрите на Карпина — после «Спартака» были «Мальорка» и «Армавир», и только в «Ростове» всё наладилось.

Но у меня и другое восприятие интервью. Когда мы критикуем только Слуцкого, это несправедливо. Отношение к интервью ведь зависит и от журналиста, от вопросов. Я от журналиста не услышал вопросов про футбол, он же всё вёл именно к скандалу, а не к футболу, а сам Слуцкий не смог перевести разговор на футбол.

Какая-то странная ситуация — тренер говорит о том, что нуждается в благодарности, и критикует тех, кто его ругает. Ну это жизнь — кто-то ругает, кто-то хвалит.

Ещё момент. Во время ЧМ или другого крупного турнира Слуцкого звали на Первый канал комментировать матчи. И более качественного репортажа с разъяснением футбольных моментов я не слышал. Это резко контрастировало с тем, что говорят остальные комментаторы. На мой взгляд, Слуцкий увлёкся нефутбольными историями, это разрушает отношение к тренеру. Он хорошо понимает футбол, хорошо говорит о футболе.

Раньше Слуцкого ласкали и ставили в пример. И ему это было приятно. Он ходил на КВН, пел и плясал. Но этому надо соответствовать в своей основной профессии, тебя по ней судят. Сегодня ты герой, а завтра пёс. И обижаться на пса не надо. Будешь соответствовать — снова героем назовут.

Как Круифф отвечал на вопрос о том, почему вы не даёте сдачи, когда по ногам бьют: отвечать надо голами. А Слуцкому — результатом», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.