Аргентина, Уругвай, Чили, Парагвай подали заявку на проведение чемпионата мира в 2030 году

Глава Федерации футбола Аргентины Клаудио Тапиа заявил, что Аргентина, Уругвай, Чили и Парагвай подали совместную заявку на проведение чемпионата мира в 2030 году.

«Сегодня очень важный день для истории наших четырёх стран. Мы мечтаем снова принять Кубок мира к его столетнему юбилею. Все мы, южноамериканцы, очень увлечены, мы живём футболом.



Мы знаем, что это очень большое обязательство и что мы должны доказать всему миру, что Аргентина, Уругвай, Парагвай и Чили подходят для проведения чемпионата мира по футболу 2030 года», — цитирует Тапиа пресс-служба федерации.

Напомним, сборная Аргентины является действующими чемпионами мира. Следующее мировое первенство пройдёт в США и Мексике. Проведение чемпионата мира запланировано на 2026 год.