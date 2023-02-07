«Манчестер Сити» может опуститься ниже Чемпионшипа в случае вылета из АПЛ

Чемпионшип не обязан принимать «Манчестер Сити» в турнир в случае исключения клуба из английской Премьер-лиги, сообщает The Telegraph. Таким образом, клуб потенциально может опуститься за пределы четырёх первых дивизионов.
Сообщается, что руководство Английской футбольной лиги (EFL) заявило об отсутствии с их стороны каких-либо оснований для допуска команды, покинувшей элитный дивизион не по спортивному принципу, к участию в своих турнирах (Чемпионшип, Лига 1, Лига 2).
Отмечается, что после вылета из английской Премьер-лиги клубы должны подать заявку, чтобы стать членами Чемпионшипа. EFL, которая владеет правами на проведение Чемпионшипа, Первой лиги и Второй лиги, не обязана автоматически принимать вылетевший из высшего дивизиона клуб, поскольку только 72 команды могут быть членами EFL.
Напомним, ранее английская Премьер-лига после четырёхлетнего расследования обвинила «Манчестер Сити» в многочисленных нарушениях финансового фэйр-плей в период с сезона-2009/2010 по сезон-2017/2018.
- 7 февраля 2023
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