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Тренер «МЮ» Эрик тен Хаг высказался об отсутствии в команде ряда игроков

Тренер «МЮ» Эрик тен Хаг высказался об отсутствии в команде ряда игроков
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг сказал, что не будет использовать отсутствие важных игроков в качестве оправдания в случае неудачного результата.

«Я всегда должен играть теми футболистами, которые доступны, и у нас есть команда, в нашей команде много хороших игроков, которые также не играют в стартовом составе, и я должен это делать. После игры я не могу сказать: «нет Каземиро, нет Антони Марсьяля», мы должны победить. «Юнайтед» способен, и мы должны выигрывать матчи независимо от того, кто находится на поле», — приводит слова тен Хага Manchester Evening News.

В ближайшем матче английской Премьер-лиги с «Лидс» не смогут принять участие травмированные Мактоминей, Эриксен, Марсьяль и Энтони, а также дисквалифицированный Каземиро.

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