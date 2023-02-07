Вице-президент УЕФА: «Наполи» играет лучше «Реала»
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Бывший футболист «Ювентуса» и «Ромы», а ныне вице-президент УЕФА Збигнев Бонек высказался об игре «Наполи».
«Наполи» очень хороши в Европе. Но не стоит недооценивать «Айнтрахт», который также сложно обыграть. «Наполи» может продолжать так играть и пройти далеко. Почему бы им не замахнуться на победу в Лиге чемпионов? Думаю, «Наполи» играет лучше, чем «Реал» Мадрид. Они выигрывают матчи в доминирующем стиле, а не с помощью защиты и контратак. У них также есть два хороших центральных защитника», — приводит слова Бонека Corriere dello Sport.
В 1/8 финала Лиги чемпионов «Наполи» сыграет с «Айнтрахтом», а мадридский «Реал» встретится с «Ливерпулем». «Наполи» лидирует в Серии А. «Реал» занимает второе место в Ла Лиге.
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