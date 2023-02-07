Ловчев: Дзюба точно не испортит картины в «Локомотиве»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев высказался о возможном переходе российских футболистов Артёма Дзюбы и Игоря Смольникова в «Локомотив».



«В «Локомотиве» слишком часто стали бросаться из крайности в красность. Последняя крайность, когда клуб набрал иностранцев, взял немцев в клуб оптом, а в итоге проект дошёл до ручки, до 14-го места и угрозы вылета, была возмутительной. Сейчас, на мой взгляд, сама жизнь подсказывает, что надо делать. Берите тех, кто от вас при первой же возможности не убежит, когда будет шанс уйти бесплатным. То есть русских футболистов.

Дзюба точно не испортит картины. Более того, он ещё способен решать судьбу матчей. Он опытный мастеровитый игрок, который найдёт момент для гола. Это хорошее приобретение для команды. Тем более мы знаем Дзюбу как человека, который очень хорошо играет, когда против него много критики, когда в него не верят. Такое уже не раз было.

Сейчас складывалась уникальная ситуация — Дзюбу никто не брал, не звали ведь практически никуда. Дошло до того, что 16-я команда РПЛ не захотела брать. Уверен, что сейчас у Дзюбы много поводов всем и всё доказать. Это хорошо для клуба, для него самого и для лиги в целом», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.