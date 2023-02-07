Семак оценил игру «Зенита» в матче с «Уралом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ничейный результат в товарищеском матче с «Уралом» (1:1).

«Утренний матч был неплохой, хороших моментов было много, первые 30–40 минут первого тайма команда смотрелась неплохо, во втором тайме интенсивность уже упала, количество моментов снизилось. Во втором тайме, пожалуй, была равная игра на встречных курсах.

Провели хороший матч с точки зрения интенсивности, но, к сожалению, пропустили. Но на то и существуют такие матчи, чтобы исправлять ошибки. Мы понимаем, над чем нужно работать, и сделаем акценты на тех моментах, которые у нас не очень хорошо получились в первой игре. С Мантуаном на данный момент нет ничего серьёзного. Момент был, конечно, неприятный, но серьёзных травм ни у кого нет», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».