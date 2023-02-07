Президент Аргентины предложил включить Боливию в заявку на проведение ЧМ-2030

Президент Аргентины Альберто Фернандес предложил включить Боливию в совместную заявку южноамериканских стран на проведение ЧМ-2030.

«Эта кандидатура – от всего континента. По этой причине я хотел бы и собираюсь предложить, чтобы наша братская страна Боливия стала частью этой мечты.



Наша сборная Аргентины привезла Кубок мира на наш континент, и было бы огромной радостью, если бы спустя 100 лет чемпионат мира вернулся туда, где всё началось, – в Южную Америку», – написал Альберто Фернандес в своём «твиттере».

Аргентина, Уругвай, Чили и Парагвай подали совместную заявку на проведение чемпионата мира в 2030 году. Сборная Аргентины является действующими чемпионами мира. Чемпионат мира 2026 года пройдёт в Мексике, Канаде и США.