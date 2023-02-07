Президент Аргентины предложил включить Боливию в заявку на проведение ЧМ-2030
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Президент Аргентины Альберто Фернандес предложил включить Боливию в совместную заявку южноамериканских стран на проведение ЧМ-2030.
«Эта кандидатура – от всего континента. По этой причине я хотел бы и собираюсь предложить, чтобы наша братская страна Боливия стала частью этой мечты.
Наша сборная Аргентины привезла Кубок мира на наш континент, и было бы огромной радостью, если бы спустя 100 лет чемпионат мира вернулся туда, где всё началось, – в Южную Америку», – написал Альберто Фернандес в своём «твиттере».
Аргентина, Уругвай, Чили и Парагвай подали совместную заявку на проведение чемпионата мира в 2030 году. Сборная Аргентины является действующими чемпионами мира. Чемпионат мира 2026 года пройдёт в Мексике, Канаде и США.
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