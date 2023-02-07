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Тарханов сказал, при каком условии возникнет интрига в борьбе за чемпионский титул в РПЛ

Тарханов сказал, при каком условии возникнет интрига в борьбе за чемпионский титул в РПЛ
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Бывший главный тренер ЦСКА Александр Тарханов поделился мнением о кадровых изменениях в составах лидеров Российской Премьер-Лиги, способных повлиять на ход борьбы за чемпионство.

«Если Малком и Клаудиньо уйдут из «Зенита», то расстановка сил станет другой. Тогда может возникнуть реальная борьба за чемпионский титул в РПЛ. От этих бразильцев многое зависит в игре команды. А отрыв питерцев сейчас не такой уж большой. В ином случае, несмотря на приобретения «Спартака», «Зенит» станет чемпионом.

Но даже если Малком и Клаудиньо уйдут, у питерцев остаётся достаточно качественных легионеров и россиян. В такой ситуации больше возможностей проявить себя получат отечественные футболисты», — сказал Тарханов в интервью Vprognoze.ru.

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