Гуренко прокомментировал слухи о возможном переходе Дзюбы и Смольникова в «Локомотив»

Бывший полузащитник московского «Локомотива» Сергей Гуренко отреагировал на новость о том, что клуб подпишет нападающего Артёма Дзюбу и защитника Игоря Смольникова.



«У меня только один комментарий на это. «Локомотив» боится рисковать и берёт опытных игроков, которых не хватает команде. Ведь в клубе один Баринов, наверное, остался. Только так я могу это прокомментировать», — сказал Гуренко в интервью Vprognoze.ru.

Напомним, последним клубом Дзюбы был «Адана Демирспор», Смольников первую часть сезона-2022/2023 провёл, защищая цвета московского «Торпедо».



«Локомотив» располагается на 14-й строчке турнирной таблицы нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги. Команда смогла набрать 13 очков в 17 матчах.