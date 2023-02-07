Гуренко прокомментировал слухи о возможном переходе Дзюбы и Смольникова в «Локомотив»
Поделиться
Бывший полузащитник московского «Локомотива» Сергей Гуренко отреагировал на новость о том, что клуб подпишет нападающего Артёма Дзюбу и защитника Игоря Смольникова.
«У меня только один комментарий на это. «Локомотив» боится рисковать и берёт опытных игроков, которых не хватает команде. Ведь в клубе один Баринов, наверное, остался. Только так я могу это прокомментировать», — сказал Гуренко в интервью Vprognoze.ru.
Напомним, последним клубом Дзюбы был «Адана Демирспор», Смольников первую часть сезона-2022/2023 провёл, защищая цвета московского «Торпедо».
«Локомотив» располагается на 14-й строчке турнирной таблицы нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги. Команда смогла набрать 13 очков в 17 матчах.
Комментарии
- 7 февраля 2023
-
23:36
-
23:36
-
23:22
-
23:10
-
23:03
-
22:57
-
22:38
-
22:23
-
22:16
-
22:12
-
22:08
-
22:01
-
21:57
-
21:57
-
21:19
-
21:15
-
20:59
-
20:51
-
20:45
-
20:32
-
20:17
-
20:12
-
20:11
-
20:03
-
19:38
-
19:35
-
19:31
-
19:20
-
19:10
-
19:05
-
19:00
-
18:58
-
18:56
-
18:55
-
18:52
Партнерский контент