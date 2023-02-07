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Гуренко прокомментировал слухи о возможном переходе Дзюбы и Смольникова в «Локомотив»

Гуренко прокомментировал слухи о возможном переходе Дзюбы и Смольникова в «Локомотив»
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Бывший полузащитник московского «Локомотива» Сергей Гуренко отреагировал на новость о том, что клуб подпишет нападающего Артёма Дзюбу и защитника Игоря Смольникова.

«У меня только один комментарий на это. «Локомотив» боится рисковать и берёт опытных игроков, которых не хватает команде. Ведь в клубе один Баринов, наверное, остался. Только так я могу это прокомментировать», — сказал Гуренко в интервью Vprognoze.ru.

Напомним, последним клубом Дзюбы был «Адана Демирспор», Смольников первую часть сезона-2022/2023 провёл, защищая цвета московского «Торпедо».

«Локомотив» располагается на 14-й строчке турнирной таблицы нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги. Команда смогла набрать 13 очков в 17 матчах.

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