Кержаков опубликовал фото с чемоданами на фоне слухов о его назначении в «Кармиотиссу»

Александр Кержаков, ожидающий назначение на пост главного тренера клуба «Кармиотисса», в своих социальных сетях намекнул на скорый перелёт.

На своей странице в социальных сетях Кержаков выложил фотографию с упакованными чемоданами, добавив к ней стикер с надписью «Готово» на английском языке.

Фото: ЛИЧНЫЙ АРХИВ АЛЕКСАНДРА КЕРЖАКОВА

Ожидается, что в ближайшие дни стороны подпишут контракт и россиянин возглавит команду.



По итогам сезона-2021/2022 Кержаков покинул «Пари Нижний Новгород» в связи с окончанием контракта. Под его руководством нижегородский клуб занял 11-ю позицию в турнирной таблице. До этого экс-нападающий «Зенита» тренировал юношескую сборную России (2018–2020) и «Томь» (2020–2021).



«Кармиотисса» выступает в высшем дивизионе чемпионата Кипра. Клуб занимает десятую позицию в турнирной таблице, имея в активе 23 очка после 22 матчей.