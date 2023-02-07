Футболисты трёх израильских клубов отказались участвовать в акции в поддержку ЛГБТ

Футболисты трёх израильских клубов отказались надевать футболки в поддержку ЛГБТ, сообщает издание Ynet.



В 21-м туре чемпионата Израиля игроки перед матчами должны были выходить на поле в белых футболках с изображением радужного сердца и надписью: «Мы здесь и везде, и в спорте тоже». Акция проводилась совместно с молодёжным ЛГБТ-движением Израиля.

Первым в данной истории оказался замешан вингер «Хапоэля» Беэр-Шева Александру Пэун. На общекомандной фотографии перед матчем игрок прикрыл изображение с сердцем, подняв футболку. Позже официальные лица клуба подчеркнули, что, несмотря на разочарование, считают, что игрок имеет полное право не принимать участия в акции.

Позже 9 из 11 футболистов стартового состава команды «Бней Сахнин» отказались принимать участие в акции перед матчем с «Маккаби» Тель-Авив. Также надевать футболки отказались три игрока «Хапоэль» Ирони Кирьят-Шмона.

После действий футболистов некоторые возмущённые пользователи в интернете призывали наказать игроков, называя их поведение «грубым проявлением нетерпимости».