Футболисты трёх израильских клубов отказались участвовать в акции в поддержку ЛГБТ

Футболисты трёх израильских клубов отказались надевать футболки в поддержку ЛГБТ, сообщает издание Ynet.
В 21-м туре чемпионата Израиля игроки перед матчами должны были выходить на поле в белых футболках с изображением радужного сердца и надписью: «Мы здесь и везде, и в спорте тоже». Акция проводилась совместно с молодёжным ЛГБТ-движением Израиля.
Первым в данной истории оказался замешан вингер «Хапоэля» Беэр-Шева Александру Пэун. На общекомандной фотографии перед матчем игрок прикрыл изображение с сердцем, подняв футболку. Позже официальные лица клуба подчеркнули, что, несмотря на разочарование, считают, что игрок имеет полное право не принимать участия в акции.
Позже 9 из 11 футболистов стартового состава команды «Бней Сахнин» отказались принимать участие в акции перед матчем с «Маккаби» Тель-Авив. Также надевать футболки отказались три игрока «Хапоэль» Ирони Кирьят-Шмона.
После действий футболистов некоторые возмущённые пользователи в интернете призывали наказать игроков, называя их поведение «грубым проявлением нетерпимости».
- 7 февраля 2023
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