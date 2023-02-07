«Ман Сити» нанял адвоката, работавшего на деле против Бориса Джонсона

Адвокат Дэвид Панник будет защищать интересы «Манчестер Сити» по делу о финансовых нарушениях, сообщает The Lawyer.
Дэвид Панник является одним из самых известных адвокатов в Великобритании. Он участвовал в деле, в ходе которого помог доказать, что Борис Джонсон в 2019 году дал королеве Елизавете II незаконный совет о приостановке работы парламента. Его услуги стоят более € 5500 в час, однако иногда он запрашивает сумму в два раза больше. В последнем случае его доход будет сопоставим с заработком полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брёйне.
Английская Премьер-лига после четырёхлетнего расследования обвинила «Манчестер Сити» в многочисленных нарушениях финансового фэйр-плей в период с сезона-2009/2010 по сезон-2017/2018. В случае если вина будет признана, клубу грозит целый ряд наказаний, в том числе снятие очков. С 2009 года «Манчестер Сити» шесть раз стал чемпионом Англии (2012, 2014, 2018, 2019, 2021 и 2022).
- 8 февраля 2023
-
00:53
-
00:45
-
00:39
-
00:33
-
00:13
-
00:11
-
00:08
- 7 февраля 2023
-
23:36
-
23:36
-
23:22
-
23:10
-
23:03
-
22:57
-
22:38
-
22:23
-
22:16
-
22:12
-
22:08
-
22:01
-
21:57
-
21:57
-
21:19
-
21:15
-
20:59
-
20:51
-
20:45
-
20:32
-
20:17
-
20:12
-
20:11
-
20:03
-
19:38
-
19:35
-
19:31
-
19:20