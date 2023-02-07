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«Ман Сити» нанял адвоката, работавшего на деле против Бориса Джонсона

«Ман Сити» нанял адвоката, работавшего на деле против Бориса Джонсона
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Адвокат Дэвид Панник будет защищать интересы «Манчестер Сити» по делу о финансовых нарушениях, сообщает The Lawyer.

Дэвид Панник является одним из самых известных адвокатов в Великобритании. Он участвовал в деле, в ходе которого помог доказать, что Борис Джонсон в 2019 году дал королеве Елизавете II незаконный совет о приостановке работы парламента. Его услуги стоят более € 5500 в час, однако иногда он запрашивает сумму в два раза больше. В последнем случае его доход будет сопоставим с заработком полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брёйне.

Английская Премьер-лига после четырёхлетнего расследования обвинила «Манчестер Сити» в многочисленных нарушениях финансового фэйр-плей в период с сезона-2009/2010 по сезон-2017/2018. В случае если вина будет признана, клубу грозит целый ряд наказаний, в том числе снятие очков. С 2009 года «Манчестер Сити» шесть раз стал чемпионом Англии (2012, 2014, 2018, 2019, 2021 и 2022).

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