Мостовой: если в России Кержакова никто не зовёт, то нужно соглашаться на чемпионат Кипра

Бывший российский футболист Александр Мостовой отреагировал на новости о возможном назначении Александра Кержакова на пост главного тренера кипрского клуба «Кармиотисса».

«Отличный вариант для такого молодого тренера, как Александр, в нынешних условиях. К тому же рядом с морем. Если в России никто не зовёт, то нужно соглашаться. Пусть это и середняк чемпионата Кипра.



Кержаков уже тренировал команду, которая вообще находилась в зоне вылета. И тогда сумел сохранить для «Нижнего Новгорода» место в Российской Премьер-Лиге. Но кому-то что-то не понравилось, и его убрали. Хотя непонятно, по какой причине», – цитирует Мостового Vprognoze.ru.

«Кармиотисса» выступает в высшем дивизионе чемпионата Кипра. Клуб занимает десятую позицию в турнирной таблице, имея в активе 23 очка после 22 матчей.