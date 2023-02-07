Представитель Оздоева: Пирло чересчур скромный. Он похож на Семака

Агент Анзор Гаргаев, представляющий интересы российского полузащитника «Фатих Карагюмрюк» Магомеда Оздоева, сравнил поведение главного тренера турецкого клуба Андреа Пирло с наставником «Зенита» Сергея Семака, под руководством которого хавбек тренировался в составе сине-бело-голубых.
«Пирло похож на Семака. Даже в манере поведения это прослеживается. Семак всегда достойно себя ведёт, не истерит. Пирло придерживается такого же стиля. Как-то раз случайно зашёл в ресторан, где у них был общекомандный ужин. Вот смотрю на Пирло со стороны и думаю: чересчур он скромный, слишком воспитанный», — цитирует Гаргаева «РБ Спорт».
Недавно Оздоев забил свой третий гол в чемпионате Турции в матче с «Бешикташем», за пять сезонов РПЛ в «Зените» Магомед забил четыре мяча.
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