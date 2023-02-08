Абубакар — об уходе из «Аль-Насра»: Роналду просил меня остаться, но я хотел уйти
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Нападающий «Бешикташа» Венсан Абубакар рассказал об обстоятельствах своего ухода из саудовского «Аль-Насра».
«После подписания Криштиану, ещё до его приезда, я дал тренеру понять, что хочу уйти. С приходом Роналду иностранный игрок должен был уйти. Роналду просил меня остаться, и клуб хотел, чтобы я остался по крайней мере до конца сезона, но я хотел уйти. «Аль-Наср» был готов платить мне зарплату до конца сезона», — приводит слова Абубакара Record со ссылкой на Canal+.
30-летний Абубакар раньше уже защищал цвета «Бешикташа», выступая за клуб в сезонах-2016/2017 и 2020/2021. Его команда располагается на четвёртой строчке турецкой Суперлиги нынешнего сезона, набрав 39 очков в 21 игре. Лидирует «Галатасарай» (54 очка).
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