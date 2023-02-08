Пименов: зрелую игру Пиняев показывает моментами

Бывший нападающий «Локомотива» Руслан Пименов рассказал, какая ответственность лежит на полузащитнике красно-зелёных Сергее Пиняеве.



«Пиняев и Глушенков будут играть. Если иностранцы уйдут — будут играть в основе. Но Пиняеву всего 18 лет, и переход в «Локомотив» для него — серьёзный шаг в большом футболе. В «Крыльях» он сыграл 15–20 игр и не всегда показывал стабильно высокий уровень. А, повторюсь, «Локомотиву» очки нужны здесь и сейчас. Сергея купили как главную звезду, так что на него ляжет большая ответственность за судьбу команды.

В зрелый футбол Пиняев играет моментами. Ему не хватает стабильности, но это свойственно молодому игроку — это нормально. Только «Локомотив» в текущей ситуации не предоставит ему времени и возможностей для ошибок», — цитирует Пименова «КП Спорт».