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Полиция идентифицировала фанатов «Атлетико», вывесивших куклу Винисиуса на мосту

Полиция идентифицировала фанатов «Атлетико», вывесивших куклу Винисиуса на мосту
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Испанская полиция идентифицировала людей, участвовавших в акции с баннером и куклой в форме вингера мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора. Об этом сообщает El Confidencial.

Обвиняемыми оказались шесть членов радикального объединения фанатов «Атлетико». Некоторые из них были причастны к убийству болельщика «Депортиво» в 2014 году. Правоохранительные органы собрали доказательства и свидетельские показания, которые указывают на причастность этих людей к акции на мосту. Им предъявят обвинения в преступлении на почве ненависти.

Напомним, фанаты «матрасников» на одном из мостов в Мадриде вывесили плакат с надписью: «Мадрид ненавидит «Реал». Рядом с баннером находилась кукла с игровой футболкой Винисиуса.

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