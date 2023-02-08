Полиция идентифицировала фанатов «Атлетико», вывесивших куклу Винисиуса на мосту

Испанская полиция идентифицировала людей, участвовавших в акции с баннером и куклой в форме вингера мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора. Об этом сообщает El Confidencial.

Обвиняемыми оказались шесть членов радикального объединения фанатов «Атлетико». Некоторые из них были причастны к убийству болельщика «Депортиво» в 2014 году. Правоохранительные органы собрали доказательства и свидетельские показания, которые указывают на причастность этих людей к акции на мосту. Им предъявят обвинения в преступлении на почве ненависти.

Напомним, фанаты «матрасников» на одном из мостов в Мадриде вывесили плакат с надписью: «Мадрид ненавидит «Реал». Рядом с баннером находилась кукла с игровой футболкой Винисиуса.