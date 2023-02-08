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«Ювентус» в гостях разгромил «Салернитану»

«Ювентус» в гостях разгромил «Салернитану»
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Сегодня, 8 февраля, состоялся матч в рамках 21-го тура итальянской Серии А, в котором туринский «Ювентус» играл на выезде с «Салернитаной». Игра проходила на стадионе «Ареки». Противостояние завершилось со счётом 3:0 в пользу гостей.

На 26-й минуте матча точным ударом с пенальти счёт открыл нападающий туринцев Душан Влахович. Перед самым перерывом Филип Костич с передачи сербского форварда укрепил преимущество своей команды. Уже в самом начале второго тайма Влахович оформил дубль, доведя счёт до разгромного. В качестве автора голевой передачи отметился Николо Фаджоли.

Команда Массимилиано Аллегри набрала 26 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице Серии А. На первой строчке в турнирной таблице с 56 очками располагается «Наполи». «Эмполи» — на 16-й позиции.

Италия - Серия А. 21-й тур
07 февраля 2023, вторник. 22:45 МСК
Салернитана
Салерно
Окончен
0 : 3
Ювентус
Турин
0:1 Влахович – 26'   0:2 Костич – 45'   0:3 Влахович – 47'
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