«Ювентус» в гостях разгромил «Салернитану»

Сегодня, 8 февраля, состоялся матч в рамках 21-го тура итальянской Серии А, в котором туринский «Ювентус» играл на выезде с «Салернитаной». Игра проходила на стадионе «Ареки». Противостояние завершилось со счётом 3:0 в пользу гостей.



На 26-й минуте матча точным ударом с пенальти счёт открыл нападающий туринцев Душан Влахович. Перед самым перерывом Филип Костич с передачи сербского форварда укрепил преимущество своей команды. Уже в самом начале второго тайма Влахович оформил дубль, доведя счёт до разгромного. В качестве автора голевой передачи отметился Николо Фаджоли.



Команда Массимилиано Аллегри набрала 26 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице Серии А. На первой строчке в турнирной таблице с 56 очками располагается «Наполи». «Эмполи» — на 16-й позиции.