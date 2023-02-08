Канчельскис: Слуцкий мне неинтересен, он в «Рубине» всё доказал. Я уважаю Мостового

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался про российского тренера Леонида Слуцкого.



«Про меня Слуцкий не говорил, я за ним не слежу, он мне неинтересен. Уважаю Александра Мостового и его мнение — всегда хорошо относился к нему и буду продолжать общаться с ним, встречаться.



Слуцкий — хороший теоретик и плохой практик, мне много рассказывали люди, которые с ним работали. Любой тренер смог бы достичь такого же успеха, как он в ЦСКА — всё держалось на багаже Газзаева. Леонид в «Рубине» всё доказал, это весомые показатели. Как и его пребывание в Англии и Голландии», — приводит слова Андрея Канчельскиса «РБ Спорт».



Ранее Слуцкий заявил, что Александр Мостовой — «говорящая глупости голова».