Игнатьев: переход Дзюбы в «Локомотив» повысит интерес зрителей к матчам РПЛ

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал информацию о возможном переходе российского нападающего Артёма Дзюбы в «Локомотив».



«Для Дзюбы «Локомотив» — хороший вариант, а Дзюба для клуба — не знаю. Никто не может сказать, в каком состоянии сейчас находится этот футболист, потому что он очень давно не играл. Тяжело угадать, что он из себя представляет на данный момент. Об этом знает только сам Дзюба, но это исключительно внутреннее ощущение и субъективная оценка. Футболист, как и скрипач, должен постоянно практиковаться. Только это позволит ему быть лучшим в своем деле.



Но в любом случае это здорово, что Дзюба не остался без клуба и продолжит карьеру в России. Для нашего футбола это положительный момент с точки зрения повышения смотрибельности. Зритель ходит на мастеров, артистов, а Дзюба — один из них. Его переход в «Локомотив» повысит интерес зрителей к матчам РПЛ. Мы ждем, что Дзюба выдаст красивую арию. Главный вопрос — сможет ли Артем это сделать или он потерял голос. Безусловно, народ пойдет на это смотреть. А дальше все зависит от того, как он будет себя позиционировать», — приводит слова Игнатьева «РБ Спорт».