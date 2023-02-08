Кавазашвили: Дзюба даже просто стоя в штрафной может принести пользу «Локомотиву»

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о возможном переходе российских футболистов Артёма Дзюбы и Игоря Смольникова в «Локомотив».



«Думаю, что они принесут пользу команде, ведь они умеют играть в футбол. Дзюба даже стоя в штрафной, способен принести пользу. Бегать на большие дистанции он уже может не так как раньше, но на пятачке играет здорово. Думаю, «Локомотив» правильно сделал, что обратился к Артему.



Смольников? Здесь немного другая ситуация, потому у него другая позиция на поле, чем у Дзюбы. Будут сложности, но за счет опыта он может справиться. Будет меньше подключаться в атаку и больше защищаться», — приводит слова Анзора Кавазашвили «РБ Спорт».

Напомним, последним клубом Дзюбы был «Адана Демирспор», Смольников первую часть сезона-2022/2023 провёл, защищая цвета московского «Торпедо».



«Локомотив» располагается на 14-й строчке турнирной таблицы нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги. Команда смогла набрать 13 очков в 17 матчах.