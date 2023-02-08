«Бавария», «Ливерпуль» и «МЮ» проявляют интерес к форварду «Айнтрахта» Коло Муани

Нападающий Рандаль Коло Муани может покинуть «Айнтрахт» летом.
Как сообщает L’Équipe, интерес к 24-летнему форварду проявляют «Бавария», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».
Изначально «Айнтрахт» надеялся получить за форварда € 80 млн, однако на фоне удачных выступлений француза в этом сезоне решил поднять цену на него до € 100 млн.
Отмечается, что Коло-Муани может уйти из «Айнтрахта» летом, если клуб не попадёт в Лигу чемпионов.
Рандаль присоединился к «Айнтрахту» прошлым летом бесплатно. Его контракт рассчитан до 2027 года.
В этом сезоне у форварда 12 голов и 11 результативных передач в 27 матчах за «Айнтрахт» во всех турнирах.
«Айнтрахт» располагается на пятом месте турнирной таблицы Бундеслиги.
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