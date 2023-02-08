Гладилин: «Локомотив» опасается вылета из РПЛ, поэтому подписывает Дзюбу и Смольникова

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин высказался о возможном переходе российских футболистов Артёма Дзюбы и Игоря Смольникова в «Локомотив».



«Для Дзюбы это хороший вариант. Как игрок он способен помочь команде. Если он будет в хорошей форме, то принесет пользу. Будет ли он играть в основе? Об этом наверняка Артем говорил с руководством клуба и тренерским штабом.



Смольников? Это тоже квалифицированный футболист. Эти игроки приходят в статусе свободного агента, клуб не будет платить за них деньги, это уже плюс для «Локомотива». Команда в этом сезоне уже не будет бороться за медали, их задача – не вылететь. Вероятно, руководство «Локомотива» опасается попадания в Первую Лигу, поэтому и подписывают Дзюбу и Смольникова», — приводит слова Гладилина «РБ Спорт».



Напомним, последним клубом Дзюбы был «Адана Демирспор», Смольников первую часть сезона-2022/2023 провёл, защищая цвета московского «Торпедо».



«Локомотив» располагается на 14-й строчке турнирной таблицы нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги. Команда смогла набрать 13 очков в 17 матчах.

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