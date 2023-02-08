Андрей Тихонов оценил возможности «Спартака» конкурировать с «Зенитом» в этом сезоне

Экс-футболист «Спартака» Андрей Тихонов оценил игру красно-белых во втором матче Winline Зимнего Кубка РПЛ.
«Спартак» выиграл у «Краснодара» со счетом 4:0. В матче отличились Мелешин, Зиньковский, Николсон и Бальде.
«Спартак» в матче с «Краснодаром» выглядел хорошо в первом и во втором таймах. Можно сказать, что красно-белые полностью переиграли «Краснодар».
Пока команда играет двумя составами. «Спартак» хорошо поддерживает ту динамику, которую хочет видеть тренер. Футболисты, выходящие на замену, поддерживают темп игры, у них есть взаимопонимание. Посмотрим, что будет дальше. Впереди игра с «Сочи», где работает Курбан Бекиевич Бердыев, который найдет, что противопоставить «Спартаку». Для красно-белых этот матч — хороший вызов. «Спартак» находится в неплохой форме и показывает хорошую игру. Посмотрим, как все это будет выглядеть в матче с «Локомотивом».
Если «Спартак» будет держаться рядом с «Зенитом», не потеряет очки, которые команда обязана брать, тогда противостояние возможно. Если красно-белые где-то ошибутся несколько раз, отставание от «Зенита» станет больше, и потом будет очень тяжело", — приводит слова Тихонова «РБ Спорт».
3-й матч Winline зимнего кубка РПЛ «Сочи» — «Спартак» состоится 10 февраля.
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