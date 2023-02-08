Юрий Сёмин поделился мнением об идее послематчевых интервью с арбитрами

Известный российский тренер Юрий Сёмин поделился мнением об идее обязать футбольных арбитров давать интервью после матчей, а также во время спорных эпизодов.



Это нововведение впервые было опробовано на Winline Зимнем Кубке РПЛ.



«Пока Зимний Кубок РПЛ не удалось посмотреть, но слышал об этом ранее. Нормальная идея, чтобы судьи после матчей давали комментарии. Ничего плохого в этом не вижу», — приводит слова Семина «РБ Спорт».



Напомним, ранее вице-президент РФС Александр Алаев выступил с такой инициативой. Президент РФС Александр Дюков обсудил ее с руководителем судей Павлом Каманцевым.



В Зимнем Кубке РПЛ принимают участие 4 российских команды: «Спартак», «Ростов», «Сочи» и «Краснодар». Первую строчку турнирной таблицы занимает московская команда.

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