Билялетдинов: если Смольников и Дзюба перейдут в «Локомотив», это пойдёт на пользу команде

Экс-футболист «Локомотива» Динияр Билялетдинов прокомментировал возможный переход нападающего Артёма Дзюбы и защитника Игоря Смольникова в стан московского клуба.



«Если контракт с Дзюбой действительно будет подписан, то, безусловно, это усиление для «Локомотива». Команде надо исправлять ситуацию, будут выгрызать очки. Обязательно нужен форвард, который умеет забивать голы в штрафной площади. Надеюсь, все получится.



Опытные ребята всегда нужны в такой ситуации, в которой сейчас «Локомотив». Надо, чтобы был сплав опыта, молодости и хорошей подготовки. Если Смольников и Дзюба окажутся в «Локомотиве», это пойдет на пользу команде.



За то время, которое осталось до рестарта чемпионата можно набрать форму. Нет никаких проблем для профессионала это сделать», — приводит слова Билялетдинова «РБ Спорт».