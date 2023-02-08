Билялетдинов: если Смольников и Дзюба перейдут в «Локомотив», это пойдёт на пользу команде

Экс-футболист «Локомотива» Динияр Билялетдинов прокомментировал возможный переход нападающего Артёма Дзюбы и защитника Игоря Смольникова в стан московского клуба.
«Если контракт с Дзюбой действительно будет подписан, то, безусловно, это усиление для «Локомотива». Команде надо исправлять ситуацию, будут выгрызать очки. Обязательно нужен форвард, который умеет забивать голы в штрафной площади. Надеюсь, все получится.
Опытные ребята всегда нужны в такой ситуации, в которой сейчас «Локомотив». Надо, чтобы был сплав опыта, молодости и хорошей подготовки. Если Смольников и Дзюба окажутся в «Локомотиве», это пойдет на пользу команде.
За то время, которое осталось до рестарта чемпионата можно набрать форму. Нет никаких проблем для профессионала это сделать», — приводит слова Билялетдинова «РБ Спорт».
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