Аленичев: не верю, что Захарян перейдёт в «Челси», это вброс

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев заявил, что не верит в переход полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».
«Не верю, что он перейдёт в «Челси» и не могу его там представить. Наверное, это агентские дела и информационный вброс. Арсен сейчас сдал, остановился в росте. Того Захаряна, который был при Шварце, невозможно сравнить с нынешним. Тогда он забивал и отдавал, на него было приятно смотреть. Сейчас Арсену нужно привести себя в порядок», — приводит слова Аленичева Sport24.
Разговоры о возможном переходе Захаряна начались ещё летом 2022 года. Трансфер осложнён экономическими санкциями, наложенными на Россию.
В нынешнем сезоне Захарян забил два гола и отдал пять голевых передач в 16 матчах Российской Премьер-Лиги.
- 8 февраля 2023
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