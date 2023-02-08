Аленичев: не верю, что Захарян перейдёт в «Челси», это вброс

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев заявил, что не верит в переход полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».

«Не верю, что он перейдёт в «Челси» и не могу его там представить. Наверное, это агентские дела и информационный вброс. Арсен сейчас сдал, остановился в росте. Того Захаряна, который был при Шварце, невозможно сравнить с нынешним. Тогда он забивал и отдавал, на него было приятно смотреть. Сейчас Арсену нужно привести себя в порядок», — приводит слова Аленичева Sport24.

Разговоры о возможном переходе Захаряна начались ещё летом 2022 года. Трансфер осложнён экономическими санкциями, наложенными на Россию.

В нынешнем сезоне Захарян забил два гола и отдал пять голевых передач в 16 матчах Российской Премьер-Лиги.