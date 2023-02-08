Санетти прокомментировал выступления Лаутаро Мартинеса

Экс-хавбек миланского «Интера» Хавьер Санетти похвалил форварда «нерадзурри» Лаутаро Мартинеса, который забил несколько важных голов в последнее время, в том числе и победный мяч в матче 21-го тура Серии А с «Миланом».

«Мне нравится прогресс Лаутаро с того момента, как он перешёл в «Интер». Он растёт, это заметно и по приглашению в сборную, и по результатам на поле. Он важен для нашего клуба, — цитирует слова Дзанетти fcinter1908.it.

25-летний Мартинес забил решающий пенальти в послематчевой серии с Нидерландами в четвертьфинальной встрече ЧМ-2022. Всего на мундиале в шести матчах он не сумел отметиться результативными действиями в основное время, проведя на поле суммарно 238 минут. Лаутаро был основным футболистом аргентинцев в двух стартовых играх на групповом этапе турнира, а затем проиграл конкуренцию Хулиану Альваресу.



За миланцев нападающий выступает с 2018 года. В составе «Интера» Мартинес провёл 211 встреч, в которых забил 89 голов и отдал 31 ассист.

«Интер» и «Бетис» сыграли вничью в товарищеском матче. Видеоролик: