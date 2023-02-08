Руководство «ПСЖ» планирует построить новый стадион из-за конфликта с мэрией Парижа

Руководство «ПСЖ» заключило контракт с двумя компаниями для строительства своего собственного стадиона, сообщает L’Équipe.

«ПСЖ» планировал увеличить вместимость «Парк де Пренс», но только на условиях продажи стадиона клубу. В январе 2023 года мэр Парижа Анн Идальго заявила, что стадион не продаётся.

Из-за разгоревшегося конфликта с мэрией «ПСЖ» заключил договор с компаниями «Legends» и «Colliers». Компания «Legends» ранее уже работала с такими футбольными клубами, как «Реал Мадрид», «Тоттенхэм», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Сообщается, что первоочередной задачей этих компаний будет поиск места в городе для строительства нового стадиона.

«ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу Лиги 1. Следующий матч парижский клуб проведёт 11 февраля против «Монако».

Как Килиан Мбаппе подшутил над главным тренером «ПСЖ». Видеоролик: