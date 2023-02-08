Санетти рассказал о том, чью майку из игроков «Интера» он хотел бы получить в конце сезона

Бывший капитан миланского «Интера» Хавьер Санетти рассказал, футболку какого игрока «нерадзурри» он хотел бы заполучить в конце сезона-2022/2023.

«Я бы попросил футболку Дармиана, он очень спокойный, не предпринимает попыток привлечь к себе внимание, занят своим делом. Серьёзный, профессиональный парень. Именно такие игроки в любом клубе ответственны за выполнение львиной доли черновой работы, они делают разницу на поле, — приводит слова Дзанетти fcinter1908.it.

Дармиан выступает за миланцев с 2020 года. Всего за команду итальянский защитник сыграл 91 матч, отметившись восемью забитыми мячами и девятью ассистами. Дармиан в составе «нерадзурри» стал чемпионом Италии в 2021 году, выиграл Кубок страны в 2022 году, а также два раза одержал победу в итальянском Суперкубке (2022-й и 2023-й).

В нынешнем сезоне на счету Дармиана два гола и два голевых паса в 23 проведённых встречах. После 21 тура Серии A «Интер» занимает вторую строчку в таблице с 43 набранными очками.

«Интер» одолел «Аталанту» и вышел в полуфинал Кубка Италии. Видеоролик:

Полная трансляция матча Кубка Италии доступна в Okko.