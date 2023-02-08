Бывший тренер сборной Армении Минасян считает, что Сперцян готов к переезду в Европу

Армянский футбольный тренер Вардан Минасян прокомментировал возможный переход полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в европейский чемпионат. Минасян считает голландский клуб «ПСВ» наиболее оптимальным местом для трансфера Сперцяна.

«Мне кажется, Сперцян сейчас готов к переезду в Европу. Ему сейчас 22 года, самое время переходить в более сильную лигу, потому что могут возникнуть проблемы с менталитетом, чтобы он сумел побыстрее адаптироваться. ПСВ — хороший вариант. В Голландии средний чемпионат, не входит в топ-5, но у них рынок хороший, оттуда игроки переходят в топ-5 европейских чемпионатов. Его игра подходит под стиль голландской школы, всё будет хорошо у него.



Эдуард должен перейти в такой клуб, чтобы получать игровую практику, а не сидеть в запасе. Футболист должен играть, поэтому лучше делать шаг за шагом, а не переходить в сильный чемпионат. Чемпионат Голландии удобный очень тем, что они под вниманием топ-5 лиг, он способен сразу там заиграть. Сейчас ему лучше туда, а потом уже от него всё зависит, куда он сможет переходить.



Даже если мы посмотрим на карьеру Генриха Мхитаряна, то он тоже делал шаг за шагом и потихоньку переходил в более сильные клубы. Так правильнее будет, чтобы проблемы не возникли. Сравнение Сперцяна и Мхитаряна? Не хочу их сравнивать, ситуации могут быть разные, смотря как всё складываться будет. Но то, что Сперцян качественный футболист — это точно, он может быть лидером в сборной Армении. У него есть потенциал, но прогресс футболиста зависит не только от таланта», — приводит слова Минасяна Metaratings.

Ранее Сперцян заявлял, что не получал никаких предложений от других клубов и намерен продолжить карьеру в «Краснодаре».

В 16 играх текущего сезона Российской Премьер-Лиги полузащитник отметился девятью голами и шестью результативными передачами.