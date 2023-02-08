Влахович прокомментировал разгромную победу «Ювентуса» в матче с «Салернитаной»

Форвард туринского «Ювентуса» Душан Влахович провёл встречу с представителями СМИ после победного матча 21-го тура Серии А с «Салернитаной» (3:0). В этом противостоянии сербский футболист оформил дубль и отдал результативный пас.
«Самое важное – это три очка. До этого мы не могли одержать победу в трёх матчах подряд. Хочу поблагодарить клуб и тренерский штаб. Необходимо и дальше действовать в том же духе.
Для меня очень важно забивать, ведь нападающий живёт голами. Спасибо Ди Марии, который предоставил мне возможность исполнить 11-метровый удар», – цитирует Влаховича DAZN.
Подопечные Массимилиано Аллегри набрали 26 очков и занимают 10-е место в турнирной таблице Серии А. На первой строчке с 56 очками находится «Наполи». «Эмполи» — на 16-й строчке.
«Ювентус» обыграл «Лацио» и вышел в полуфинал Кубка Италии. Видеоролик:
Полная трансляция матча Кубка Италии доступна в Okko.
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