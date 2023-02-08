Игрок, выступавший за «Ростов», может перейти в «Интер»

Миланский «Интер» проводит поиски защитника, который будет способен заменить Милана Шкриньяра. А в поле зрения итальянского гранда попал боснийский игрок со шведским паспортом, в прошлом выступавший за «Ростов», — Деннис Хаджикадунич.



В данный момент он играет за испанскую «Мальорку», однако лишь на правах аренды. Соответственно, летом 2023 года Деннис может присоединиться к «Интеру», сообщает fcinter1908.it. Источник утверждает, что «Ростов» готов расстаться с футболистом, несмотря на его действующий контракт до 2026 года. При этом окружение Хаджикадунича уже ведёт переговорный процесс с «Интером».



Отмечается, что на 24-летнего защитника есть и другие претенденты в чемпионате Италии, однако, какие именно, не уточняется.

Хаджикадунич перебрался в стан «Мальорки» в январе 2023 года.

«Интер» одолел «Аталанту» и вышел в полуфинал Кубка Италии. Видеоролик:

Полная трансляция матча Кубка Италии доступна в Okko.