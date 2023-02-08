Игрок, выступавший за «Ростов», может перейти в «Интер»

Миланский «Интер» проводит поиски защитника, который будет способен заменить Милана Шкриньяра. А в поле зрения итальянского гранда попал боснийский игрок со шведским паспортом, в прошлом выступавший за «Ростов», — Деннис Хаджикадунич.
В данный момент он играет за испанскую «Мальорку», однако лишь на правах аренды. Соответственно, летом 2023 года Деннис может присоединиться к «Интеру», сообщает fcinter1908.it. Источник утверждает, что «Ростов» готов расстаться с футболистом, несмотря на его действующий контракт до 2026 года. При этом окружение Хаджикадунича уже ведёт переговорный процесс с «Интером».
Отмечается, что на 24-летнего защитника есть и другие претенденты в чемпионате Италии, однако, какие именно, не уточняется.
Хаджикадунич перебрался в стан «Мальорки» в январе 2023 года.
«Интер» одолел «Аталанту» и вышел в полуфинал Кубка Италии. Видеоролик:
Полная трансляция матча Кубка Италии доступна в Okko.
- 8 февраля 2023
-
08:37
-
08:30
-
08:21
-
08:05
-
07:40
-
07:24
-
07:11
-
06:59
-
06:47
-
06:46
-
06:30
-
06:26
-
06:14
-
06:00
-
05:58
-
05:38
-
05:22
-
04:56
-
04:54
-
04:42
-
04:21
-
04:15
-
03:56
-
03:50
-
03:46
-
03:44
-
03:44
-
03:42
-
02:56
-
02:54
-
02:52
-
02:48
-
02:32
-
02:03
-
02:00