«Атлетико» предложит € 25 млн за защитника «ПСЖ» Кимпембе

Центральный защитник «ПСЖ» Преснел Кимпембе является приоритетной целью мадридского «Атлетико» на лето 2023 года. Об этом сообщает издание Todofichajes.

Испанский гранд планирует предложить за 27-летнего француза € 25 млн. В стане «матрасников» считают, что это достаточная сумма отступных за футболиста с соглашением, которое истекает в июне 2024 года.

Кимпембе является воспитанником футбольной академии клуба «Эраньи». Игрок выступает за основную команду «ПСЖ» с 2013 года. В нынешнем сезоне Преснел принял участие в восьми матчах Лиги 1, однако не сумел отметиться результативными действиями. С 2018 года Кимпембе вызывается в сборную Франции. В составе национальной команды защитник стал чемпионом мира в 2018 году и выиграл Лигу наций УЕФА в 2021 году.

Видеообзор. «Атлетико М» — «Хетафе». Испанская Примера 2022/2023. 20-й тур:

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