Защитник «Баварии» Юпамекано признался, что проводил занятия с оперным певцом

Центральный защитник мюнхенской «Баварии» Дайо Юпамекано заявил, что брал уроки у оперного певца. Об этом футболист сообщил в интервью Bild. Эти занятия были направлены на то, чтобы помочь французскому игроку громче кричать во время встреч.

По информации источника, 24-летний Дайо признался, что обратился к артисту, так как у него часто болело горло и появлялась хрипота.



В сезоне-2022/2023 Юпамекано поучаствовал в 27 матчах во всех турнирах, в которых отметился результативным пасом. Нынешнее соглашение защитника с немецким грандом рассчитано до лета 2026 года.

Мюнхенцы с 40 очками занимают на данный момент первое место в турнирной таблице Бундеcлиги.

Левандовски приехал на базу «Баварии» попрощаться с клубом. Видеоролик: