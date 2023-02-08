Аленичев ответил, почему он сейчас не работает ни в каком клубе

Бывший футболист и главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал о том, что уже получал предложения о работе от российских клубов, но никакой из вариантов его не заинтересовал.
— Что с вашим будущим?
— У меня было несколько предложений, но эти клубы были без задач, поэтому меня не устроили. Мне такое неинтересно. По работе пока не соскучился — от РФС езжу на большое количество мероприятий. Не сижу на месте, — приводит слова Аленичева Sport24.
В качестве главного тренера Аленичев тренировал такие клубы, как тульский «Арсенал», «Спартак» и «Енисей», который он покинул в 2019 году.
Аленичев ранее заявлял, что не исключает варианта возвращения в «Спартак». На следующий сезон после его ухода из московского клуба «Спартак» стал чемпионом России (сезон-2016/2017).
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