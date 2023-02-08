Аленичев — о Кокорине: не считаю, что каждый мужчина должен отсидеть
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Бывший российский футболист и тренер Дмитрий Аленичев прокомментировал слова нападающего Александра Кокорина о важности опыта пребывания в тюрьме.
— Кокорин тут недавно взорвал инфополе своим высказыванием про тюрьму.
— Я его воспринял с иронией. Я не считаю, что каждый мужчина должен отсидеть. В армии отслужить, может быть, да. Но говорить про заключение — неправильно, — приводит слова Аленичева Sport24.
Ранее Кокорин высказался о своем тюремном заключении. В интервью он сказал, что каждый нормальный мужчина должен отсидеть в тюрьме, потому что это огромный опыт и хорошая школа. Заявление вызвало бурную реакцию. Например, российский спортивный журналист Василий Уткин написал в своём телеграм-канале: «Кокорин — настоящий придурок».
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