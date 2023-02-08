Иско может стать одноклубником Марсело
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Хавбек Иско, известный по выступлениям за мадридский «Реал» и сборную Испании, может продолжить карьеру в чемпионате Греции. Как утверждает Todofichajes, 30-летним футболистом интересуется пирейский «Олимпиакос». Именно на эту команду выступает его экс-одноклубник испанскому гранду Марсело.
Иско может перебраться в «Олимпиакос» бесплатно, так как в данный момент находится в статусе свободного агента. Последним клубом полузащитника была «Севилья», с которой он расторг соглашение в конце прошлого года.
В сезоне-2022/2022 знаменитый испанец сыграл 12 встреч в Ла Лиге и отдал две результативных передачи.
Ранее сообщалось, что Иско может перейти в итальянскую «Рому».
Иско снялся в комедии. Видеоролик:
Новость по темеИско может продолжить карьеру в «Роме»
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