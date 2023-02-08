Матыцин: доходы РФС стали более значительными в связи с деятельностью букмекеров

Министр спорта России Олег Матыцин высказался об увеличении доходов Российского футбольного союза (РФС).

«Падение доходов мы не обсуждали. Я, наоборот, вижу, что сейчас в связи с деятельностью букмекеров доходы РФС стали ещё более значительными», — приводит слова Матыцина ТАСС.

В декабре президент РФС Александр Дюков заявлял, что организация рассчитывает в 2023 году на увеличение доходов в размере 20% по отношению к прошлому году.

Напомним, ранее также стало известно о заключении Российским футбольным союзом контракта с китайской компанией Rigour Tech, согласившейся предоставить необходимое оборудование для виртуальной системы определения офсайдов, которая будет использоваться на матчах РПЛ и в телетрансляциях.

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