Инвесторы из Катара в ближайшие дни сделают предложение о покупке «Манчестер Юнайтед», сообщает Daily Mail. Они не заинтересованы в покупке части акций и рассматривают лишь полноценное приобретение клуба.



Сообщается, что потенциальные покупатели готовы будут выделить Эрику тен Хагу огромный трансферный бюджет, направленный на возвращение клуба на вершину английского футбола.



Также отмечается желание инвесторов провести работы по реконструкции стадиона «Олд Траффорд». Ожидается, что они потратят около £ 8 млрд на покупку клуба, реконструкцию стадиона и современное оборудование.

Эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани – фанат «Манчестер Юнайтед». Он очень хорошо знаком с историей клуба. В 2011 году Аль Тани уже пытался купить активы «МЮ», предложив Глейзерам более £ 1 млрд, но получил отказ. В том же году катарцы купили 70% акций «ПСЖ».

В качестве основного конкурента катарцев по покупке «МЮ» называется Джим Рэтклифф, богатейший человек Великобритании и давний фанат клуба.