Артём Дзюба: просто для себя прошёл медосмотр. Здоровье? Время покажет

Экс-нападающий сборной России и «Зенита» Артём Дзюба прокомментировал новость о прохождении медосмотра для подписания контракта с «Локомотивом».

«Просто для себя прошёл медосмотр. Здоровье? Время покажет. Что здесь делает медиа «Локомотива»? Просто поздоровался», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Ранее сообщалось, что нападающий подпишет договор с «Локомотивом» и будет получать по контракту 2,5 млн рублей. Также «Локомотив» оставляет за собой право продления контракта на следующий сезон.



Напомним, последним клубом Артёма Дзюбы был «Адана Демирспор», откуда форвард ушёл на правах свободного агента, разорвав контракт.

Видео. Артём Дзюба: просто для себя прошёл медосмотр: