России не начислены баллы в рейтинге УЕФА за сезон-2022/2023

В таблице коэффициентов УЕФА, учитывающей результаты выступлений команд в еврокубках с сезона-2018/2019 по сезон-2022/2023, Россия опустилась с 18-го места на 23-е.

С сезона-2018/2019 по сезон-2022/2023 российские клубы суммарно должны были набрать 26,215 балла. Но на официальном сайте УЕФА результаты России учтены без последнего сезона: указанное общее число баллов — 21,882.



Стоит отметить, что более ранним своим решением исполком УЕФА утвердил, что России будут начислены 4,333 балла за сезон-2022/2023, несмотря на отстранение отечественных клубов от международных соревнований. Однако вместо дополнительных баллов за этот период в таблице стоит прочерк.



ФИФА и УЕФА временно отстранили российские команды от международных соревнований из-за ситуации на Украине. В связи с этим РФС рассматривает переход в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC).