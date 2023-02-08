Игорь Смольников ответил на вопрос о здоровье после медосмотра для «Локомотива»

Защитник Игорь Смольников ответил на вопрос о здоровье после медосмотра для «Локомотива».

«Со здоровьем всё отлично. Что с медосмотром? Время покажет», — передаёт слова Игоря Смольникова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Ранее сообщалось, что нападающий Артём Дзюба и защитник Игорь Смольников подпишут контракты с «Локомотивом». Оба футболиста будут получать по контракту по 2,5 млн рублей. Также «Локомотив» оставляет за собой право продления контрактов на следующий сезон.



Напомним, последним клубом Артёма Дзюбы был «Адана Демирспор», откуда форвард ушёл на правах свободного агента, разорвав контракт. Игорь Смольников первую часть сезона-2022/2023 провёл, защищая цвета московского «Торпедо».