«Факел» — «Торпедо»: стартовые составы команд на товарищеский матч

Сегодня, 8 февраля, состоится товарищеский матч, в котором встретятся воронежский «Факел» и московское «Торпедо». Игра пройдёт в рамках зимнего учебно-тренировочного сбора команд. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 11:30 мск.

Команды объявили стартовые составы на матч.

«Факел»: Свинов, Черов, Божин, Калинин, Магаль, Квеквескири, Рабеи, Брахими, Акбашев, Аппаев, Гонгадзе.

«Торпедо»: Бабурин, Шляков, Кутепов, Журавлёв, Роганович, Нетфуллин, Орехов, Енин, Каймаков, Юзепчук, Стефанович.

Напомним, по итогам первой части сезона-2022/2023 Российской Премьер-Лиги воронежцы занимают 13-е место в турнирной таблице. Московская команда набрала 13 очков после 17 матчей. «Торпедо» (6) — на 16-м месте в турнирной таблице.