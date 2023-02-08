Экс-наставник «Спартака» Доменико Тедеско возглавил сборную Бельгии
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Бывший главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско стал главным тренером сборной Бельгии, информирует официальный сайт Королевской футбольной ассоциации Бельгии.
Контракт Тедеско со сборной Бельгии рассчитан до конца чемпионата Европы — 2024. Ранее СМИ сообщали, что в случае успешного выступления на Евро контракт Тедеско будет автоматически продлён до ЧМ-2026.
Напомним, Доменико Тедеско возглавлял московский «Спартак» в период с 2019 по 2021 год. Также немецкий специалист работал у себя на родине с «Шальке-04» и «РБ Лейпциг». На пост наставника сборной Бельгии, помимо Тедеско, претендовали немец Йоахим Лёв и португалец Андре Виллаш-Боаш.
Самые памятные победы «Спартака» под руководством Тедеско. Видео:
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