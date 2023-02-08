Экс-наставник «Спартака» Доменико Тедеско возглавил сборную Бельгии

Бывший главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско стал главным тренером сборной Бельгии, информирует официальный сайт Королевской футбольной ассоциации Бельгии.

Контракт Тедеско со сборной Бельгии рассчитан до конца чемпионата Европы — 2024. Ранее СМИ сообщали, что в случае успешного выступления на Евро контракт Тедеско будет автоматически продлён до ЧМ-2026.

Напомним, Доменико Тедеско возглавлял московский «Спартак» в период с 2019 по 2021 год. Также немецкий специалист работал у себя на родине с «Шальке-04» и «РБ Лейпциг». На пост наставника сборной Бельгии, помимо Тедеско, претендовали немец Йоахим Лёв и португалец Андре Виллаш-Боаш.

Самые памятные победы «Спартака» под руководством Тедеско. Видео: